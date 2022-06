Calciomercato Milan: secondo quanto riportato da Nicolò Schira c’è un interesse del Brescia per il portiere rossonero Plizzari

Alessandro Plizzari è attualmente impegnato con la Nazionale U21, ma intanto c’è un futuro per lui ancora tutto da scrivere. Dopo aver passato 6 mesi in prestito al Lecce, il portiere classe 2000 di proprietà del Milan potrebbe tornare in cadetteria. Secondo Nicolò Schira su di lui c’è il Brescia.