Calciomercato Milan, duello infuocato con l’Inter per l’acquisizione di questo giocatore: ore frenetiche. Le ultimissime sui rossoneri

Un nuovo, entusiasmante capitolo si apre nel sempre acceso derby di Milano, questa volta sul fronte del calciomercato. Il protagonista è Giovanni Leoni, promettente difensore del Parma, finito nel mirino sia dell’Inter che del Milan, pronte a darsi battaglia per accaparrarsi il giovane talento. A lanciare l’indiscrezione è stata la Gazzetta dello Sport, che ha acceso i riflettori su questa nuova contesa cittadina.

Leoni, classe 2006, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano. Nonostante la giovanissima età, il centrale ha già mostrato doti importanti in termini di fisicità, lettura del gioco e capacità di impostazione, attirando su di sé l’attenzione dei più grandi club. Il Parma, che lo ha visto crescere nel proprio settore giovanile, è consapevole del gioiello che ha tra le mani e non intende cederlo a cuor leggero.

Sul fronte Inter, la dirigenza nerazzurra, sempre attenta ai giovani talenti italiani su cui costruire il futuro, vede in Leoni un potenziale innesto per la difesa, in un’ottica di ricambio generazionale. La possibilità di inserirlo gradualmente in un contesto di alto livello, magari attraverso un percorso in Primavera o un prestito, è un’opzione che il club di Viale della Liberazione sta valutando con interesse.

Dall’altra parte, il Milan non sta certo a guardare. Il Diavolo, anch’esso fortemente concentrato sulla linea verde e sulla valorizzazione dei giovani, ha messo gli occhi su Leoni per rafforzare il reparto arretrato. La politica del club di Via Aldo Rossi, mirata a costruire una squadra solida e proiettata nel tempo, si sposa perfettamente con le caratteristiche del difensore del Parma. Per i rossoneri, assicurarsi Leoni significherebbe fare un investimento strategico per il futuro della propria retroguardia.