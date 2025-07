Calciomercato Milan, svolta Jashari! Marotta in soccorso di Tare? Intreccio che lascia senza fiato

Calciomercato Milan, la svolta sul fronte Jashari con il Brugge potrebbe arrivare grazie al clamoroso aiuto di Marotta e dell’Inter

Casa Milan è in frenetica attesa. I telefoni sono sotto costante osservazione, pronti a illuminarsi con la chiamata decisiva dal Club Brugge per Ardon Jashari. Questa non è una semplice trattativa di mercato, ma un vero e proprio intrigo che potrebbe coinvolgere, in maniera quasi paradossale, anche l’Inter, acerrima rivale cittadina dei rossoneri. La fiducia per la conclusione positiva dell’affare Jashari-Milan è palpabile a Via Aldo Rossi, nonostante l’assenza di una scadenza prefissata o di un orario specifico entro cui la risposta belga debba arrivare.

La resistenza del Club Brugge è il nodo centrale della vicenda. Attualmente, i belgi non sembrano intenzionati a privarsi del loro talentuoso centrocampista finché non avranno individuato e assicurato un sostituto all’altezza. Ed è proprio qui che entra in gioco l’Inter, o meglio, un giocatore legato ai nerazzurri. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’erede designato per Jashari al Bruges potrebbe essere Filip Stankovic, portiere di proprietà dell’Inter, attualmente in prestito alla Sampdoria. Se il Club Brugge riuscisse a chiudere per Stankovic, la strada per Jashari verso il Milan si spianerebbe velocemente, trasformando un’ipotesi in una realtà concreta.

L’eventuale arrivo di Stankovic al Bruges, dunque, sarebbe un assist inaspettato per il calciomercato Milan. Un passaggio cruciale che dimostra quanto il mercato del calcio sia un intreccio complesso di incastri e dipendenze, dove le mosse di un club possono influenzare direttamente le strategie di un altro, anche tra rivali storici. I tifosi rossoneri monitorano la situazione con il fiato sospeso, consapevoli che ogni aggiornamento da Bruges potrebbe essere quello definitivo. L’interesse per Jashari è forte, dettato dalla sua giovane età, dal suo talento emergente e dalla sua capacità di ricoprire un ruolo chiave a centrocampo, fornendo quella qualità e dinamismo che il Milan cerca per la prossima stagione.

L’ottimismo in casa Milan è supportato dalla convinzione che la volontà del giocatore possa giocare un ruolo determinante. Se Jashari spingesse per il trasferimento a Milano, il Club Brugge si troverebbe di fronte a una decisione più complessa, specialmente se l’alternativa fosse già vicina. Insomma, la telenovela Jashari è ancora lontana dalla conclusione, ma ogni giorno che passa aggiunge nuovi capitoli e sfumature inattese. L’attesa è alta, e i display dei telefoni di Casa Milan sono pronti a illuminarsi per la notizia tanto agognata.