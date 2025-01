Calciomercato Milan, Ibrahimovic fa sul serio per il centrocampista! L’indiscrezione è da impazzire, può esserci per quella partita

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic fa sul serio per Samuele Ricci del Torino: spunta la clamorosa indiscrezione sul centrocampista

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, il giornalista Cattaneo ha dato un clamoroso aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Questa doppia trattativa Elmas-Casadei pare veramente il preludio, e a me dicono sia molto probabile, di un trasferimento di Ricci al Milan già a gennaio. È la prima volta che mi sbilancio così. E ne dico un’altra, in questa trattativa a quel punto il Milan potrebbe dare anche Jovic al Torino: in rossonero, e questo l’ho letto, potrebbe arrivare uno tra Lucca e Gimenez. Percentuale Ricci-Milan? 97%, ti dico che può essere in campo nel derby: senza Fofana, giocano Ricci e Walker».