Calciomercato Milan: «In estate andrà via». Maldini l’ha puntato

Calciomercato Milan: dalla Francia confermano la partenza del giocatore in estate. Milan, Juventus e Siviglia sulle sue tracce, le ultime

Dopo le notizie circolate nei giorni scorsi ora arriva la conferma ufficiosa: Milik lascerà il Marsiglia in estate. L’ex giocatore del Napoli concluderà dopo pochi mesi la propria esperienza in Francia e – come riporta RMC Sport – farà sicuramente ritorno, anche se di passaggio, in campania.

Secondo quanto riportato dall’emittente francese al momento sul giocatore polacco di sarebbero Juventus, Milan e Siviglia. Il costo del cartellino di Milik dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni di euro, fondamentale per i rossoneri l’ingresso in Champions.