Calciomercato Milan, il Wolfsburg fa sul serio per Hauge: le ultime

Calciomercato Milan, il Wolsburg fa sul serio per Hauge e si avvicina alla richiesta di 15 milioni fatta dal Milan: si continua a lavorare

Calciomercato Milan, Jens Petter Hauge potrebbe essere la seconda cessione del Milan in questo mercato estivo dopo quella di Laxalt alla Dinamo Mosca. Il Wolfsburg, squadra che milita nel campionato tedesco, avrebbe intensificato i contatti con l’area tecnica rossonera pronto ad avvicinarsi alla richiesta rossonera.

SERVONO 15 MILIONI – Maldini e Massara valutano l’esterno non meno di 15 milioni di euro: le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro di Hauge che rappresenterebbe per il Milan una buonissima plusvalenza.