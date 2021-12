Calciomercato Milan: il sostituto di Kjaer potrebbe arrivare dal Venezia

Calciomercato Milan: il sostituto di Simon Kjaer potrebbe arrivare dal Venezia. Si tratta del ritorno di Mattia Caldara…

Il Milan è a caccia del sostituto di Simon Kjaer, quest’ultimo fermo ai box per i prossimi sei mesi. Non sarà facile per Paolo Maldini e Frederic Massara trovare un difensore all’altezza della situazione, senza spendere qualche milione di euro.

Sono tanti i nomi sul taccuino: da Milenkovic a Bremer sino a Botman e Luiz Felipe, tutti a prezzi tra i 15 e i 25 milioni di euro. Ci sarebbe però una soluzione low cost. Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Mattia Caldara, attualmente in prestito al Venezia, sta facendo molto bene con il club veneto e potrebbe essere il profilo idoneo per la dirigenza di Via Aldo Rossi.