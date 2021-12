Orlando: «infortunio di Kjaer? Non riprenderei Caldara per sostituirlo»

L’ex difensore Alessandro Orlando ha detto la sua sull’eventuale sostituto dell’infortunato Simon Kjaer: bocciata l’ipotesi Caldara

Alessandro Orlando, ex difensore, intervenendo alla trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio si è espresso in questi termini sull’ipotesi Caldara come sostituto di Simon Kjaer, operato oggi per l’infortunio al ginocchio:

«In questo momento era uno dei punti di forza del Milan, per carisma oltre che tecnico-tattico. Sarà un’assenza pesante, però possono riuscire a sopperire. Sarà indispensabile muoversi per un discorso di rotazioni ed equilibri. Non dimentichiamoci che Caldara da Milano c’è già passato, non ha l’esperienza o il carisma di Kjaer ma in questo momento se vogliono rimanere ai vertici, al Milan dovrebbero cercare qualcuno di più collaudato dal mercato».