Calciomercato Milan, il punto sui rinnovi: ecco cosa si sta aspettando

Calciomercato Milan, il punto sui rinnovi di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic. Ecco cosa stanno aspettando le parti

La dirigenza del Milan, come detto più volte, continua a lavorare sottotraccia per estendere gli attuali contratti in scadenza di Donnarumma, Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic. I tre giocatori, essenziali nella crescita avuta dai rossoneri quest’anno, prendono tuttavia tempo al fine di comprendere a pieno quale sarà la sorte del Diavolo al termine della stagione.

Donnarumma e Calhanoglu desiderano giocare la Champions League (entrambi vorrebbero farlo con il Milan) ma un eventuale piazzamento al di sotto del quarto posto renderebbe praticamente impossibile una loro permanenza. Discorso simile per Ibrahimovic che però, più che per il fattore Champions, sentirebbe di aver fallito la propria missione al Milan se non dovesse essere raggiunto l’obiettivo stabilito ad inizio stagione e potrebbe dunque decidere di chiudere la carriera altrove.