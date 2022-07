Calciomercato Milan, il PSG può defilarsi per Renato Sanches: le ultime

Renato Sanches resta sempre uno degli obiettivi principali del Milan in questo calciomercato. Le ultime novità

Il Milan continua a sperare nel colpo Renato Sanches in questo calciomercato. Il centrocampista portoghese è in cima alla lista dei desideri di Maldini e Massara e, secondo la Gazzetta dello Sport, la pista non è ancora tramontata nonostante la concorrenza del PSG.

I parigini infatti hanno appena acquistato Vitinha, altro centrocampista portoghese. Un fattore che può pesare e può spingere Campos a defilarsi nella trattativa.