Calciomercato
Calciomercato Milan, il Diavolo guarda in Premier: contatti per Harry Maguire, esperienza e centimetri per la difesa di Allegri
Calciomercato Milan, i rossoneri stanno pensando a Maguire, difensore centrale dello United in scadenza a giugno
Mentre il Milan si prepara alla settimana del Derby, il calciomercato continua a muoversi sottotraccia per rinforzare la rosa del futuro. L’ultimo nome accostato ai rossoneri è quello di Harry Maguire, esperto difensore centrale del Manchester United. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Varini, il club di via Aldo Rossi avrebbe avviato i primi contatti per valutare la fattibilità dell’operazione.
Maguire, che compirà 33 anni proprio tra pochi giorni (il 5 marzo), andrebbe a scadenza di contratto a giugno 2026 . Con i suoi 194 cm di altezza, rappresenterebbe quell’innesto di fisicità ed esperienza internazionale che Allegri gradirebbe per completare un reparto che ha visto l’ascesa di Pavlovic ma che necessita di alternative di peso.
Calciomercato Milan, Il nodo ingaggio per Maguire e la voglia di Serie A
L’ostacolo principale rimane lo stipendio: il difensore inglese percepisce attualmente circa 11 milioni di euro lordi (180.000 sterline a settimana), una cifra fuori dai parametri rossoneri. Tuttavia, la voglia di rimettersi in gioco in un campionato diverso e il ruolo di primo piano che il Milan potrebbe offrirgli potrebbero spingere il calciatore ad abbassare sensibilmente le sue pretese. Nonostante il tecnico dello United, Michael Carrick, lo consideri ancora importante, il mancato accordo per un ulteriore rinnovo apre le porte a un possibile addio estivo.