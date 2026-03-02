Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Milan, il Diavolo guarda in Premier: contatti per Harry Maguire, esperienza e centimetri per la difesa di Allegri

Published

2 ore ago

on

By

Maguire

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno pensando a Maguire, difensore centrale dello United in scadenza a giugno

Mentre il Milan si prepara alla settimana del Derby, il calciomercato continua a muoversi sottotraccia per rinforzare la rosa del futuro. L’ultimo nome accostato ai rossoneri è quello di Harry Maguire, esperto difensore centrale del Manchester United. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Varini, il club di via Aldo Rossi avrebbe avviato i primi contatti per valutare la fattibilità dell’operazione.

Maguire, che compirà 33 anni proprio tra pochi giorni (il 5 marzo), andrebbe a scadenza di contratto a giugno 2026 . Con i suoi 194 cm di altezza, rappresenterebbe quell’innesto di fisicità ed esperienza internazionale che Allegri gradirebbe per completare un reparto che ha visto l’ascesa di Pavlovic ma che necessita di alternative di peso.

Calciomercato Milan, Il nodo ingaggio per Maguire e la voglia di Serie A

L’ostacolo principale rimane lo stipendio: il difensore inglese percepisce attualmente circa 11 milioni di euro lordi (180.000 sterline a settimana), una cifra fuori dai parametri rossoneri. Tuttavia, la voglia di rimettersi in gioco in un campionato diverso e il ruolo di primo piano che il Milan potrebbe offrirgli potrebbero spingere il calciatore ad abbassare sensibilmente le sue pretese. Nonostante il tecnico dello United, Michael Carrick, lo consideri ancora importante, il mancato accordo per un ulteriore rinnovo apre le porte a un possibile addio estivo.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Bartesaghi Bartesaghi
Ultimissime Milan5 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: gli aggiornamenti su Fullkrug e Gabbia, le condizioni di Bartesaghi

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×