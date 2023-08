Calciomercato Milan, tramonta l’idea Azmoun: giocherà in questo club. Le ultime sul futuro dell’attaccante iraniano

Nelle scorse settimane era stato accostato a più riprese anche al Milan ma l’idea è sempre rimasta tale, con i rossoneri che poi hanno deciso di procedere in maniera differente.

Il futuro di Sardar Azmoun non sarà a Milano ma comunque in Italia: come riportato da Sky Sport, la Roma con un blitz nella notte ha praticamente definito il suo acquisto. È lui l’attaccante scelto dai giallorossi.