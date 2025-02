Calciomercato Milan, Ibrahimovic non ha dubbi! Riscatto certo a giugno, cifre e dettagli

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic ha l’intenzione chiara di riscattare Kyle Walker a giugno: servono 5 milioni di euo

Come riferito da calciomercato.it, il calciomercato Milan ha preso un’importante decisione sul futuro di Kyle Walker.

Walker si è calato alla perfezione nella realtà rossonera: compagni, allenatore e dirigenza non possono che essere soddisfatti. L’inglese da qui a fine stagione costerà alle casse del Diavolo solamente 4,6 milioni di euro lordi, percependo 2,5 milioni netti. Il Milan, lo ricordiamo, ha, infatti, acquistato il giocatore dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto. Un diritto di riscatto che appare sempre più una formalità. Se tutto dovesse procedere come adesso, il club rossonero non si farà problemi a versare nelle casse dei Citizens i cinque milioni concordati per l’acquisto. Il Milan ha inoltre l’accordo con Walker sia sulla durata (2027) che sullo stipendio, a 4,5 milioni di euro netti a stagione, decisamente in linea con i parametri rossoneri.