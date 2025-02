Condividi via email

Calciomercato Milan, Ibrahimovic su Morata: «Alcune storie non fanno clic, non posso dire questa cosa». Le sue recenti dichiarazioni

Intervenuto a pochi minuti del match del Milan contro l’Inter Ibrahimovic ha rilasciato a Sky queste dichiarazioni su Alvaro Morata:

LE PAROLE DI IBRAHIMOVIC – «Morata? Prima di tutto Alvaro è una grande persona e un grande giocatore, gli auguro il meglio. Alcune storie per varie situazioni non fanno “clic”. Più di questo non dico».