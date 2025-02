Calciomercato Milan, il gesto di Ibrahimovic non passa inosservato! Blindato il top player, cifre e dettagli

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic ha tranquillizzato Mike Maignan blindando il portiere francese: rinnovo pronto

Importante aggiornamento fornito dal Corriere dello Sport sul calciomercato Milan alla voce rinnovi di contratto dei big:

PAROLE – «Maignan non sta attraversando il momento migliore della sua carriera, ma il Milan non ha perso la fiducia in lui. Nei prossimi giorni sarà annunciato il prolungamento del contratto fino al 2028 con opzione per il 2029; l’intesa è stata trovata e lo porterà a guadagnare 5 milioni all’anno».