Calciomercato Milan, Ibrahimovic si aspetta di più! Futuro in bilico, cosa succede a giugno

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic si aspetta di più da Joao Felix: al momento la conferma dal Chelsea appare un’ipotesi utopistica

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Pasotto, il calciomercato Milan deve sciogliere un importante rebus da qui al termine della stagione.

Joao non è Felix: dallo scavetto all’anonimato. Nel suo futuro più Chelsea che Milan. Ora come ora, che il Milan in estate possa sedersi al tavolo col Chelsea per discutere di Joao, appare un esercizio di fantasia.