Calciomercato Milan, Ibrahimovic a sorpresa: «Io come Galliani? Penso questa cosa». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto del calciomercato Milan, Santiago Gimenez. Di seguito le sue su tutti questi movimenti che si sono compiuti in questa sessione.

IBRAHIMOVIC COME GALLIANI – «Il mercato è dinamico. A volte si va più avanti per arrivare ai risultati. Ho lavorato con il numero uno, Mino Raiola. Oggi ho capito quanto era forte paragonato agli altri, senza offesa per gli altri».