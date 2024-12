Calciomercato Milan, Ibrahimovic a caccia di esperienza! Spunta il nome a sorpresa, dialoghi in corso

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic vuole aggiungere esperienza alla rosa di Conceicao: spunta il nome di Danilo

Come riportato da Sky, il calciomercato Milan nell’imminente sessione di gennaio vorrebbe inserire calciatori di esperienza all’interno della rosa a disposizione di Sergio Conceicao.

Danilo, non c’è solo il Napoli interessato: l’ex City, infatti, piace anche al Milan e potrebbe essere inserito in un più ampio discorso che riguarda anche Tomori, sebbene la cessione dell’inglese sia stata per il momento bloccata con l’arrivo di Conceiçao.