Calciomercato Milan, si riapre lo scenario Arda Guler? Le parole del fantasista turco infiammano i tifosi. Le ultimissime

Le parole di Arda Güler, giovane talento del Real Madrid, risuonano come un’opportunità chiara per il Milan. Il trequartista turco, arrivato nella capitale spagnola con grandi aspettative, ha espresso un malcontento velato riguardo al suo scarso impiego. “Non ho pensato di andarmene ma ovviamente se non gioco…”, ha dichiarato Güler, lasciando intendere che la sua permanenza a Madrid non è così granitica qualora la situazione non cambiasse.

Questa dichiarazione apre scenari interessanti per il calciomercato e, in particolare, per il Milan. Il club rossonero è da tempo alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche: tecnica sopraffina, visione di gioco, capacità di saltare l’uomo e un sinistro fatato. Un profilo ideale per dare imprevedibilità e qualità alla trequarti, un reparto che il Milan cerca di rinforzare con elementi giovani ma già capaci di fare la differenza.

Il problema principale per Güler al Real Madrid è la foltissima concorrenza. Con campioni del calibro di Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr., e con l’arrivo di Mbappé, lo spazio per il giovane turco si è ulteriormente ridotto. Nonostante il suo talento sia indiscusso, la possibilità di accumulare minuti importanti e crescere giocando con continuità è quasi nulla in un top club come il Real Madrid, che punta a vincere tutto subito.

Per il Milan, l’idea di un prestito con diritto di riscatto o, in assenza di ciò, un prestito secco con opzione per il rinnovo sarebbe la soluzione ideale. Offrire a Güler un palcoscenico importante come la Serie A, la possibilità di giocare con regolarità in una squadra che punta alla Champions League, potrebbe convincerlo a lasciare temporaneamente Madrid. Il Milan potrebbe garantirgli quel minutaggio che al Real gli è precluso, accelerando la sua maturazione calcistica.

Un’operazione del genere rappresenterebbe un colpo notevole per il Milan, che si assicurerebbe un talento purissimo a costi potenzialmente contenuti, almeno inizialmente. La palla passa ora alla dirigenza rossonera, che dovrà capire se c’è spazio per intavolare una trattativa con il Real Madrid e cogliere questa preziosa opportunità.