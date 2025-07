Calciomercato Milan, non tramonta l’ipotesi Guirassy: Tare ha un sogno e lo sta portando avanti… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il futuro del Milan in attacco potrebbe ancora tingersi di giallonero, ma non quello che tutti si aspettano. Il Corriere dello Sport rilancia con forza un nome che da tempo circola nell’orbita rossonera: Serhou Guirassy del Borussia Dortmund. L’attaccante guineano, reduce da una stagione straordinaria in Bundesliga, resta il sogno proibito del Milan per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Nonostante le voci su altri attaccanti, il profilo di Guirassy sembra quello che più convince la dirigenza milanista. La sua capacità di segnare con regolarità disarmante, unita a una fisicità imponente e a una buona tecnica, lo rende un centravanti moderno e completo, ideale per il gioco che Allegri vorrebbe proporre. La scorsa stagione ha messo in mostra numeri da capogiro, attirando l’attenzione di diversi club europei.

La trattativa, però, non sarà affatto semplice. Il Borussia Dortmund, che ha appena riscattato il giocatore, non ha alcuna intenzione di privarsene a cuor leggero. La valutazione del cartellino di Guirassy si aggira su cifre importanti, ben al di sopra di quanto il Milan, al momento, sembrerebbe disposto a investire. Inoltre, la concorrenza è agguerrita, con club di Premier League e della stessa Bundesliga pronti a sferrare l’assalto.

Il Milan, dal canto suo, starebbe studiando la strategia migliore per arrivare a Guirassy. Potrebbe essere necessario un sacrificio economico significativo o l’inserimento di contropartite tecniche, anche se quest’ultima opzione sembra meno probabile per un attaccante del suo calibro. L’alternativa potrebbe essere quella di attendere, sperando che il giocatore manifesti una preferenza per la destinazione Milan, facilitando così il lavoro di negoziazione.

Guirassy rappresenterebbe il colpo ideale per il Milan, un attaccante capace di garantire gol e peso offensivo. Il sogno resta vivo, ma la strada per realizzarlo è ancora lunga e piena di ostacoli. I tifosi rossoneri possono solo sperare che la dirigenza sappia trovare la chiave giusta per sbloccare questa complessa operazione di mercato.