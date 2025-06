Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per il grande obiettivo in attacco: contatti riaperti. La situazione. Le ultimissime notizie

Il Milan non molla la presa su Serhou Guirassy. Dopo aver già sondato il terreno nel 2024, il club rossonero è tornato alla carica per l’attaccante guineano, dimostrando un interesse concreto che si era già manifestato con forza nelle scorse finestre di mercato. La sua capacità realizzativa e le sue caratteristiche fisiche lo rendono un profilo particolarmente gradito per rinforzare il reparto offensivo.

Nel corso del 2024, Guirassy, allora allo Stoccarda, era stato accostato con insistenza ai rossoneri, ma l’affare non si era concretizzato. Sembrava destinato al Borussia Dortmund, dove ha poi trascorso la stagione. Tuttavia, il Milan non ha mai perso di vista il giocatore, che si è distinto per una media gol impressionante nell’ultimo campionato. Questa prolificità, unita alla sua stazza e alla capacità di giocare di sponda, lo rende un attaccante completo, in grado di agire sia come riferimento centrale che di partecipare attivamente alla manovra.

La dirigenza milanista, sotto la guida di un nuovo assetto tecnico, è ora determinata a trovare il profilo giusto per l’attacco. Con la necessità di un centravanti in grado di garantire un elevato numero di reti, il nome di Guirassy è tornato prepotentemente in cima alla lista. La sua esperienza e la sua concretezza davanti alla porta sono qualità che il Milan ritiene essenziali per fare il salto di qualità e affrontare le prossime sfide con maggiori certezze.