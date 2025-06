Calciomercato Milan, accelerata per chiudere Guirassy? Tare ha cerchiato una data sul calendario. I dettagli e le ultimissime notizie

Il nome di Serhou Guirassy, attaccante del Borussia Dortmund, continua a intrigare il Milan in vista della prossima stagione. Il prolifico centravanti guineano, autore di una stagione eccezionale con lo Stoccarda (dove era in prestito) prima del suo passaggio al BVB, è un profilo che piace molto alla dirigenza rossonera, ma la trattativa per portarlo a Milanello si preannuncia lunga e complessa. Un ostacolo importante è rappresentato dal suo impegno al Mondiale per Club, che lo terrà lontano dalle dinamiche di mercato immediate.

Attualmente, il Borussia Dortmund valuta Guirassy intorno ai 35 milioni di euro, una cifra che il Milan, in linea con la sua politica di sostenibilità economica, considera eccessiva. I rossoneri non intendono partecipare ad aste e sono convinti che il prezzo richiesto dai tedeschi sia destinato a scendere. L’idea è quella di attendere la fine del Mondiale per Club, un periodo in cui le strategie di mercato potrebbero mutare e le pretese del Dortmund, magari meno pressato da scadenze imminenti, potrebbero ammorbidirsi.

Il Milan è consapevole del valore del giocatore, ma è anche convinto di poter strappare condizioni più vantaggiose. L’esperienza di Guirassy in Bundesliga e la sua capacità di segnare con regolarità lo rendono un obiettivo appetibile, ma la dirigenza rossonera non ha fretta. L’attesa è dettata anche dalla volontà di valutare attentamente tutte le opzioni sul mercato per il ruolo di centravanti, considerando che il reparto offensivo è una delle priorità per la prossima campagna acquisti.

In sintesi, Guirassy rimane un nome caldo, ma la fumata bianca per il suo arrivo al Milan è condizionata da due fattori principali: la conclusione del suo impegno con la nazionale al Mondiale per Club e la necessità che il Borussia Dortmund abbassi sensibilmente le sue pretese economiche. Solo allora la trattativa potrà entrare nel vivo, con il Milan pronto a sferrare l’assalto decisivo per assicurarsi il bomber africano.