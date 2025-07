Calciomercato Milan, sta per sfumare il grande obiettivo: è sempre più vicino al Manchester United. Le ultimissime sui rossoneri

Un obiettivo di mercato caldo per il Milan, Javi Guerra del Valencia, sembra ormai a un passo dal trasferirsi al Manchester United. L’indiscrezione esclusiva di calciomercato.com riporta che il giovane centrocampista spagnolo sarebbe vicinissimo ad accasarsi ai Red Devils, lasciando così i rossoneri a mani vuote dopo un lungo corteggiamento.

Javi Guerra, classe 2003, è da tempo nel mirino del Milan, che lo aveva individuato come un profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Le sue qualità tecniche, la visione di gioco e la capacità di recuperare palloni avevano convinto la dirigenza rossonera a monitorare con attenzione la situazione, sperando di poter affondare il colpo. Tuttavia, l’intervento prepotente del Manchester United avrebbe cambiato le carte in tavola.

Il club inglese, forte di una maggiore disponibilità economica e della volontà di ringiovanire e rafforzare la propria rosa, avrebbe accelerato le trattative con il Valencia, raggiungendo un’intesa che si preannuncia definitiva. Per il Milan, questa sarebbe una cocente delusione, l’ennesima in una finestra di mercato che si sta rivelando complessa per l’acquisizione di alcuni obiettivi primari.

Il possibile trasferimento di Javi Guerra al Manchester United sottolinea la crescente competitività del mercato internazionale, dove i club inglesi, in particolare, possono contare su risorse finanziarie superiori che spesso rendono vani gli sforzi di altre squadre. Per il Milan, ora si rende necessario virare su altri obiettivi per il centrocampo, con la consapevolezza che la corsa ai giovani talenti è sempre più agguerrita. Resta da vedere se ci saranno colpi di scena dell’ultimo minuto o se Javi Guerra sarà effettivamente il prossimo rinforzo per il Manchester United, lasciando al Milan il rammarico di aver perso un potenziale grande innesto.