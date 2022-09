Calciomercato Milan: Guardiola vuole Leao, pericolo dietro l’angolo. Ma resta la fiducia rossonero

Come scrive il Corriere dello Sport, nonostante la fiducia del Milan per il rinnovo di Leao, non si placano le sirene provenienti dalla Premier League. Dopo i corteggiamenti estivi del Chelsea è il Manchester City a incombere sul talento portoghese. Secondo indiscrezioni provenienti dal Portogallo sarebbe alto il gradimento di Pep Guardiola nei confronti di Rafa. Nessuna offerta ufficiale da parte dei due club ma il pericolo è dietro l’angolo.

Il Milan è disposto a mettere sul piatto una cifra più alta per trattenere Leao, superare la soglia dei sei milioni di euro. L’operazione sta andando avanti da tempo e il giocatore lancia chiari messaggi alla società. Rafa è riconoscente del lavoro svolto dal club per la sua crescitae non vorrebbe tradire la compagnia con una fuga a parametro zero. I rossoneri stanno accelerando per trovare il bandolo della matassa e prima che Rafa parta per il Mondiale vorrebbero chiudere la questione rinnovo.