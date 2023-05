Mason Greenwood è un obiettivo di calciomercato del Milan e non solo. Le ultime sull’attaccante del Manchester United

Mason Greenwood vuole ripartire dopo il ritiro delle accuse di violenza sessuale a suo carico. L’attaccante non sembra però avere futuro in Premier League, con il Manchester United che sta cercando per lui una nuova sistemazione.

Secondo il The Sun, l’inglese è un obiettivo del Milan che vuole rinforzare in estate il proprio reparto offensivo. Oltre ai rossoneri c’è però da registrare l’interesse della Juventus.