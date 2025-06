Calciomercato Milan, Tare si espone fronte attaccante: «Gimenez rimarrà anche se cerchiamo un big in grado di fare la differenza». Le ultimissime

Intervenuto durante l’incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera, Igli Tare, DS del Milan. Di seguito riportate le sue dichiarazioni legate all’attacco del prossimo anno.

«Si prevede di intervenire sugli esterni nel caso di qualche uscita. Per quanto riguarda il centravanti, stiamo cercando un altro giocatore per essere in competizione con Gimenez che io ritengo un ottimo giocatore ma che ha avuto un impatto normale italiano, di ambientamento, da un calcio molto diverso come quello olandese. Perciò abbiamo massima fiducia in lui ma dobbiamo fare anche un altro intervento sul ruolo di centravanti. Ci stiamo prendendo il tempo dovuto per capire che forma prenderà la squadra ma abbiamo le idee chiare su che tipo di giocatore sarà, con le caratteristiche del centravanti vero che dentro l’area può fare la differenza: questo è mancato dall’addio di Giroud».