Calciomercato Milan, Santiago Gimenez per invertire il trend: c’è un dato significativo

Calciomercato Milan, Gimenez per la svolta. C’è un dato tra i giocatori del campionato che parla chiaro

Il Milan è alla ricerca di un attaccante in questo calciomercato invernale. Santiago Gimenez è il nome indicato. Il problema centravanti è lampante, Morata (ai saluti) e Abraham non figurano infatti nei primi 24 posti della classifica marcatori dove invece sono presenti due centrocampisti come Pulisic (rigorista principale) e Reijnders.

Nessun giocatore rossonero però è nella top 10 dove occupata da Retegui, Thuram, Kean, Lookman, Lukaku, Lautaro, Dovbyk, Lucca, Esposito, Vlahovic.