Calciomercato Milan, intrigo Saelemaekers: Ghisolfi fa chiarezza, scenario preciso in vista di giugno

Condividi via email

Calciomercato Milan, c’è da risolvere ancora l’intrigo relativo al futuro di Alexis Saelemaekers: la Roma, per bocca di Ghisolfi, vuole tenerlo

Intervenuto a DAZN prima del derby tra Lazio e Roma, Ghisolfi, DS dei giallorossi, ha fatto il punto su Alexis Selemaekers, tema caldo del prossimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Dovbyk l’ho detto a lui, oggi è al 50% del suo potenziale, il giorno in cui sarà all’80% 90% sarà il migliore attaccante della Serie A per 3 stagioni. Con Saelemaekers ci troviamo bene, vogliamo continuare insieme e chiudere per trattenerlo».