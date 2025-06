Calciomercato Milan, il Genoa ha messo nel mirino un calciatore rossonero: la trattativa va avanti. Le ultimissime sui rossoneri

Il Genoa sta puntando con decisione su Lorenzo Colombo per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. L’attaccante, di proprietà del Milan, è considerato un profilo ideale per le esigenze della squadra ligure, che cerca un rinforzo giovane ma già con una buona esperienza nel massimo campionato.

Il Grifone ha una strategia chiara per arrivare a Colombo: un prestito secco. Questa formula permetterebbe al club di avere a disposizione il giocatore per una stagione senza oneri legati a riscatti futuri, mantenendo un certo margine di manovra per le prossime sessioni di mercato. Il Milan, dal canto suo, potrebbe essere interessato a far maturare ulteriormente il proprio talento, garantendogli minuti e continuità in Serie A.

Lorenzo Colombo, classe 2002, ha già dimostrato le sue qualità in diverse esperienze, tra cui quella più recente a Empoli, dove ha collezionato 26 presenze e segnato 4 reti in Serie A. La sua capacità di giocare sia come punta centrale che come attaccante esterno lo rende un profilo versatile e apprezzato dagli addetti ai lavori. Il Genoa vede in lui il potenziale per aumentare il peso offensivo della squadra e fornire un’alternativa valida ai giocatori già presenti in rosa.

Le discussioni tra il Genoa e il Milan sono in corso. Il club rossonero valuterà attentamente la proposta del prestito secco, considerando anche le ambizioni del giocatore di trovare spazio e continuità. L’obiettivo è trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti, permettendo a Colombo di proseguire il suo percorso di crescita e al Genoa di acquisire un attaccante promettente per la prossima stagione.

Sarà interessante vedere come si svilupperà questa trattativa nei prossimi giorni. Il Genoa sembra intenzionato a chiudere rapidamente per assicurarsi le prestazioni di Lorenzo Colombo, che potrebbe rivelarsi un tassello importante per la prossima annata.