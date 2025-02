Calciomercato Milan, suggestione Gedson Fernandes! Proposta di Mendes, cosa serve per l’incastro

Condividi via email

Calciomercato Milan, spunta la suggestione Gedson Fernandes per il centrocampo: proposta di Mendes, tutti i dettagli

Come riferito dal Corriere della Sera, il calciomercato Milan potrebbe chiudere un importante colpo a centrocampo in queste ultime ore.

Moltissimi tifosi chiedono poi da settimane un rinforzo anche in mezzo al campo. Numericamente manca un elemento e a questo si aggiunge il fatto che Ruben Loftus-Cheek è spesso infortunato e Ismael Bennacer è ben lontano dalla migliore condizione. Sarà complicatissimo per il Milan fare un altro colpo di mercato oltre a Joao Felix, ma una mano potrebbe arrivare sempre da Jorge Mendes che potrebbe proporre un altro suo assistito: per la mediana milanista, dunque, occhio a Gedson Fernandes, centrocampista portoghese classe 1999 del Besiktas.