Gabbia Villarreal: il Milan valuta questa ipotesi! Lo scenario. Il difensore è nel mirino del club spagnolo, oltre a Genoa e Frosinone

La trattativa tra Milan e Villarreal per Mattia Gabbia viaggia in parallelo con quella che riguarda Chukwueze. Il club spagnolo vuole il difensore, ma il Milan non ha intenzione di privarsene.

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, il Diavolo pensa a un trasferimento che avverrebbe sulla base di un prestito secco. La trattativa potrebbe chiudersi a breve: risulterebbero così beffate Genoa e Frosinone, interessate al difensore.