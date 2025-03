Calciomercato Milan, decisione presa e nessun passo indietro: rinnovo fermo, prende corpo questo scenario

Calciomercato Milan, i rossoneri non tornano indietro: nessun rinnovo per Theo Hernandez, prende corpo l’ipotesi dello svincolo nel 2026

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan non cambierà idea rispetto al futuro di Theo Hernandez, attualmente in scadenza di contratto a giugno del 2026. Il club non vuole procedere con il rinnovo del contratto visto che l’ex Real Madrid chiede un ingaggio non in linea con le prestazioni fornite (circa 7 milioni di euro).

I rossoneri sperano di ricevere offerte congrue in estate e in ogni caso procederà con l’acquisto di un nuovo terzino sinistro. Theo Hernandez però ad oggi, nonostante la scadenza vicina, non sembra intenzionato a lasciare Milanello e ha tutta la volontà di rispettare il contratto in essere. Ad oggi l’ipotesi più probabile è dunque l’addio a zero nel 2026.