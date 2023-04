Calciomercato Milan: futuro in Spagna per l’obiettivo a centrocampo? ULTIME notizie sul giocatore seguito dai rossoneri

Luis Alberto è tornato al centro della Lazio. Come riferisce Il Messaggero, Il Mago dall’inizio del 2023 è praticamente diventato un elemento imprescindibile per Sarri.

Con il calciomercato che si avvicina però, inevitabilmente tornano ad incendiarsi le voci che vorrebbero l’ex Liverpool pronto ad un ritorno in Spagna, con il Cadice in pole. Tuttavia tutto dipenderà dal futuro di Milinkovic. Una sua partenza di fatto inchioderebbe Luis Alberto a Formello. Il calciomercato Milan osserva l’evolversi della situazione per i due giocatori.