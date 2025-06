Calciomercato Milan, mistero Origi! Futuro senza vie d'uscita. E il contratto del belga...

Calciomercato Milan, i rossoneri devono risolvere l’enigma legato al futuro di Divock Origi, in scadenza di contratto nel 2026

Il calciomercato Milan della prossima stagione si appresta a un’operazione non solo di rafforzamento, ma anche di sfoltimento della rosa, un’esigenza che tocca in modo particolare il reparto offensivo. Con Massimiliano Allegri al timone, diversi attaccanti sono destinati a intraprendere nuove strade. Se Francesco Camarda e Lorenzo Colombo andranno a cercare minutaggio altrove, e una nuova sistemazione si cercherà per Noah Okafor, la situazione di Marko Lazetic – rientrato dal prestito al TSC Backa Topola – è altrettanto chiara: non rientra nei piani. Ma è la vicenda di Divock Origi a tingersi di un fitto alone di mistero, un vero e proprio enigma che pesa sulle finanze e sulla pianificazione rossonera.

Che fine ha fatto l’attaccante belga? La sua ultima apparizione ufficiale risale al 21 aprile 2024, quando con la maglia del Nottingham Forest disputò gli ultimi 10 minuti della partita contro l’Everton. Quella stagione si rivelò un autentico flop: appena 22 presenze e un solo gol, per di più segnato in FA Cup e contro una squadra di Championship. Il 21 maggio, il club inglese ha ufficialmente comunicato di non voler riscattare il giocatore dal Milan, sancendo il suo ritorno alla base.

Dal canto loro, i rossoneri non contano affatto su di lui. Una volta rientrato a Milano, Origi è stato dirottato nella squadra Under 23, in attesa di una nuova sistemazione che, purtroppo per il Milan, non è mai arrivata. Il motivo è duplice e chiaro: l’ingaggio troppo alto, pari a 4 milioni di euro netti, e le ultime stagioni deludenti, che hanno scoraggiato qualsiasi club dall’avvicinarsi.

Come riportato anche da calciomercato.it, si sono praticamente perse le tracce di Origi. Con l’autorizzazione della società, il giocatore si è allenato per conto suo, ma non a Milanello. È stato avvistato a Roma, poi a Firenze, dove tra fine agosto e inizio settembre si è allenato per un paio di settimane al campo del Porta Romana, una società dilettantistica fiorentina. Sempre da solo, in compagnia del suo preparatore atletico, e sempre in incognito. Poi, di nuovo spostamenti in altri luoghi, nel tentativo di mantenere una forma fisica accettabile in attesa di quella che sembra una chiamata che non arriverà mai.

Arrivato al Milan nell’estate del 2022 a parametro zero, Origi fu sedotto da un ricchissimo contratto quadriennale. Questo accordo si è però rivelato una vera e propria zavorra per il club, che lo ha ancora a libro paga fino al 30 giugno 2026. A meno che non si trovi un accordo tra le parti per la risoluzione o che qualche club, contro ogni pronostico, decida di puntarci. Dopo un anno di inattività quasi totale, tuttavia, questa sembra un’ipotesi incredibilmente complicata. A 30 anni già compiuti, Divock Origi sembra quasi in un pre-pensionamento calcistico. Ed è incredibile pensare che appena sei anni fa segnava reti pesanti in Champions League, contribuendo in modo significativo al trionfo del Liverpool. Gol che, di fatto, gli hanno permesso di “campare di rendita”, ma che ora lo intrappolano in una situazione di stallo che il Milan vuole risolvere il prima possibile.