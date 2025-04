Calciomercato Milan, deciso il futuro di Okafor: arriva la notizia dal Napoli

Calciomercato Milan, il futuro di Noah Okafor sembrerebbe ormai già deciso. Arriva la notizia sull’attaccante svizzero

Noah Okafor avrebbe già designato il suo futuro, passato al Napoli in prestito nell’ultima sessione di calciomercato non ha trovato spazio con Antonio Conte in queste settimane.

L’attaccante svizzero non ha convinto in casa azzurra, il club partenopeo non eserciterà il riscatto fissato a circa 23,5 milioni di euro, per questo al termine della stagione tornerà al Milan. A quel punto si troverà un’altra sistemazione per lui.