Calciomercato Milan Futuro, Magni verso l’addio a titolo definitivo: accordo raggiunto col Cesena. I dettagli

2 ore ago

Calciomercato Milan Futuro, i rossoneri hanno trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Magni al Cesena

Il legame tra Vittorio Magni e il Milan si avvia verso la conclusione definitiva. Il terzino classe 2006, uno dei prodotti più interessanti del vivaio rossonero degli ultimi anni, è pronto a legarsi stabilmente al Cesena. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i due club hanno raggiunto un accordo per trasformare il prestito estivo in un trasferimento a titolo definitivo già in questa sessione di gennaio.

Calciomercato Milan Futuro, I dettagli dell’operazione Magni col Cesena: cessione a “zero” ma con clausola

La strategia del Milan per la cessione del giovane difensore segue una linea già tracciata per altri talenti in uscita:

  • Trasferimento gratuito: Il cartellino di Magni passerà al club romagnolo a titolo gratuito, agevolando l’operazione immediata.
  • Futura rivendita: Il club di via Aldo Rossi conserverà una percentuale sulla futura rivendita, garantendosi un ricavo economico nel caso in cui il giocatore dovesse esplodere e trasferirsi in palcoscenici ancora più prestigiosi.
  • La stagione a Cesena: Finora, Magni ha collezionato 6 presenze in Serie B con la maglia del “Cavalluccio”, ritagliandosi spazio in un campionato molto competitivo dopo l’esperienza formativa in Serie C con il Milan Futuro (16 presenze nella stagione 2024/25).

L’identikit: un jolly per la difesa

Nato a Milano e cresciuto nel settore giovanile rossonero, Magni si è distinto per la sua grande duttilità:

  • Ruolo: Terzino destro naturale, ma capace di giocare con ottimi risultati anche a sinistra, come dimostrato in Primavera.
  • Caratteristiche: Difensore moderno, dotato di ottima corsa e capacità di lettura delle transizioni. La sua crescita lo aveva portato a svolgere il ritiro estivo agli ordini di Massimiliano Allegri, prima della scelta di andare a giocare con continuità in Serie B.
