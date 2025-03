Calciomercato Milan, due strade per il futuro del top player! Tifosi increduli, un’ipotesi è incredibile

Condividi via email

Calciomercato Milan, ci sono due strade per il futuro di Rafael Leao: permanenza, magari con Allegri in panchina, o partenza verso l’Arabia Saudita

Come riportato da calciomercato.com, nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo, andrà risolta anche la questione relativa al futuro di Rafael Leao. La sensazione è che in casa rossonera, se dovesse arrivare un’offerta tra gli 85 e i 100 milioni di euro, potrebbe arrivare il clamoroso via libera alla partenza.

Tuttavia tutto dipenderà dalle scelte tra nuovo DS e nuovo tecnico: con Allegri in panchina Leao rimarrebbe a Milanello. In caso contrario la destinazione più probabile è l’Arabia Saudita.