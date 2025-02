Calciomercato Milan Futuro, Kirovski scatenato: ufficiale il colpo, c’è il comunicato

Calciomercato Milan Futuro, Kirovksi scatenato: ufficiale il colpo, dal Cittadella arriva a titolo definitivo il centrocampista Simone Branca

Il calciomercato del Milan Futuro batte un altro colpo. C’è il comunicato ufficiale:

PAROLE – «AC Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Simone Branca da AS Cittadella. Il centrocampista, nato a Busto Arsizio il 25 marzo 1992, cresciuto nelle giovanili del Novara, dopo alcune stagioni in Serie C, dal 2018 ha vestito la maglia del Cittadella in Serie B totalizzando con il Club veneto 233 presenze. Simone Branca entra a far parte della rosa di Milan Futuro».