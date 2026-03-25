Calciomercato Milan, rebus Fullkrug: riscatto più lontano? Cosa filtra sul tedesco

Calciomercato Milan, da sciogliere il nodo legato al futuro di Fullkrug: al momento il riscatto del tedesco si allontana. Ultime

Il Milan si prepara a un finale di stagione infuocato, ma la dirigenza è già proiettata alle scelte strategiche per il 2026/27. Tra i nodi più intricati da sciogliere c’è quello legato a Niclas Füllkrug.

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Arrivato a gennaio dal West Ham per tamponare l’emergenza offensiva di Massimiliano Allegri, l’attaccante tedesco ha vissuto mesi altalenanti. Nonostante un avvio promettente con il gol decisivo contro il Lecce, l’andamento recente e i continui problemi fisici — tra cui una frattura al dito del piede che lo ha condizionato a lungo — hanno raffreddato gli entusiasmi in via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, Fullkrug tra campo e addio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il riscatto del centravanti, fissato a 5 milioni di euro, è tutt’altro che scontato. A 33 anni compiuti, Füllkrug deve dimostrare di poter essere ancora un valore aggiunto per il progetto di RedBird: se nelle restanti giornate di campionato non dovesse arrivare un cambio di marcia deciso in termini di gol e tenuta atletica, il club rossonero opterà per il mancato riscatto.

Con l’ombra di Santiago Castro che si fa sempre più ingombrante, il “gigante di Hannover” ha poche settimane per convincere Allegri e guadagnarsi la permanenza a Milano anche per la prossima stagione.