Calciomercato Milan Futuro, Dutu vola in Romania: accordo totale con la Dinamo Bucarest. Cifre e dettagli
Calciomercato Milan Futuro, accordo chiuso con la Dinamo Bucarest per il difensore che vola in Romania. Tutti i dettagli
Il progetto giovani del Milan continua a muovere pedine importanti sul mercato in uscita. Dopo la convocazione di ieri sera con la prima squadra di Massimiliano Allegri per la trasferta di Como, Matteo Dutu è pronto a salutare Milanello. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan Futuro si trasferirà alla Dinamo Bucarest.
Calciomercato Milan Futuro, i dettagli dell’operazione
Il club rossonero ha optato per una soluzione che permette al ragazzo di misurarsi in un massimo campionato europeo, mantenendo però un controllo sul suo valore futuro:
- Titolo Definitivo: Il centrale classe 2005 lascia il Milan in modo permanente per sposare il progetto del club rumeno.
- Clausola Rivendita: Il Milan ha blindato l’affare inserendo nell’accordo una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Una mossa strategica di Igli Tare per incassare cifre importanti qualora il difensore dovesse esplodere definitivamente in futuro.
- L’ultima a Como: Significativa la scelta di portarlo in panchina al Sinigaglia ieri sera, un ultimo “abbraccio” alla prima squadra prima di imbarcarsi per questa nuova avventura internazionale.
La filosofia del Milan Futuro
La cessione di Dutu rientra nella strategia di valorizzazione della seconda squadra: permettere ai profili pronti per il calcio professionistico di trovare spazio come titolari, monetizzando o mantenendo diritti economici per il futuro, garantendo così sostenibilità al progetto Under 23.