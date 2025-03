Calciomercato Milan, in bilico il futuro di Chukwueze! Destino segnato? Ecco cosa filtra

Calciomercato Milan, resta in bilico il futuro di Samuel Chukwueze: il nigeriano ha gli ultimi due mesi di stagione per convincere il club

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, tra i calciatori in bilico nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo, c’è anche Samuel Chukwueze. Il nigeriano, in questi due anni in rossonero, non ha ripagato l’investimento fatto nel 2023 (20 milioni di euro più 8 di bonus).

Per questo, senza segnali di vita da qui al termine della stagione, le strade potrebbero separarsi in estate. Chukwueze si gioca il futuro al Milan.