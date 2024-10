Calciomercato Milan, l’indiscrezione lo spiazza completamente: può già lasciare i rossoneri, cosa succede

Calciomercato Milan, Tammy Abraham, arrivato in prestito dalla Roma, può lasciare i rossoneri a giugno: i dettagli

Il futuro di Tammy Abraham al Milan, attaccante arrivato dalla Roma in prestito secco, è incerto. Di seguito le parole di Guidi de La Gazzetta dello Sport.

ABRAHAM MILAN – «Se Abraham resta questo non si parla nemmeno con la Roma. L’impegno è indiscutibile, ma non ha ancora segnato su azione, si è pure fatto male e non è la prima volta. La Roma ne fa una valutazione alta e lui ha uno stipendio importante. Così è difficile». Prossimi mesi dunque decisivi in un senso nell’altro.