Calciomercato Milan, Furlani ha blindato il top player! Cifre e dettagli, due opzioni sul tavolo

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani è pronto a blindare Mike Mignan col rinnovo del contratto: due le opzioni sul tavolo

Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha dato questa aggiornamento sul calciomercato Milan.

Maignan è sul punto di rinnovare con il Milan. C’è un accordo verbale per estendere l’attuale contratto. Maignan ha già dato il sì al Milan ed è previsto che le parti si incontrino di nuovo nelle prossime settimane per ratificare e firmare il rinnovo. Il nuovo contratto di Maignan scadrà nel 2028 con un’opzione per un anno in più oppure nel 2029, a seconda di quando verrà depositato. Diventerà uno dei giocatori più pagati della squadra, guadagnando 5 milioni di euro netti come base fissa più alcuni bonus