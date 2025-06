Calciomercato Milan, Furlani avvisa il top player: affare possibile solo a queste condizioni, decisione irremovibile

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani ha preso nota della volontà di Vlahovic di trasferirsi in rossonero ma lo ha avvisato sull’ingaggio

Le voci su un possibile addio di Dusan Vlahovic alla Juventus non sono una novità, ma l’avvicinarsi della scadenza contrattuale (2026) e il mancato accordo per il rinnovo stanno rendendo la situazione sempre più concreta. Il centravanti serbo, secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, non è più considerato un pilastro del progetto bianconero, come dimostrato dal suo ruolo di comprimario, anche nell’esordio al Mondiale per Club. In questo scenario di incertezza, il calciomercato Milan, e in particolare l’interesse di Massimiliano Allegri, si profilano come le principali opzioni per il futuro di Vlahovic.

Le richieste per il numero 9 juventino non mancano. Già a gennaio e negli ultimi giorni, il Fenerbahce di José Mourinho si è fatto avanti, garantendo la possibilità di corrispondere lo stipendio attuale del giocatore, ben 12 milioni di euro. Tuttavia, Vlahovic non sembra gradire la destinazione, non tanto per il club in sé, quanto per il campionato turco, considerato non all’altezza delle sue ambizioni. La sua priorità è chiara: rimanere in uno dei top campionati europei. Per lo stesso motivo, anche le avances dai club arabi, seppur economicamente molto vantaggiose, sono state rispedite al mittente. L’attaccante serbo non intende intraprendere la “via dell’oro saudita” in questa fase della sua carriera.

E se da un lato la Premier League potrebbe affacciarsi in un secondo momento, magari come opportunità last minute come accaduto con Federico Chiesa lo scorso anno, la verità è che, stando a Tuttosport, la destinazione preferita per Vlahovic è attualmente il Milan. La ragione di questa sua ferma volontà è una e una soltanto: Massimiliano Allegri. Con i rossoneri, Dusan non solo rimarrebbe ad alti livelli, ma ritroverebbe un tecnico che lo conosce molto bene e con cui ha già lavorato. Questa affinità tattica e personale con Allegri sembra essere il fattore determinante nella sua scelta.

Nonostante il forte desiderio del giocatore, la trattativa con il Milan presenta degli intralci significativi. Il club rossonero sarebbe disposto a sborsare circa 20 milioni di euro per acquisire il cartellino di Vlahovic, considerando che il suo contratto scade tra un anno. Questa cifra rappresenterebbe un’occasione per la Juventus di monetizzare. Il vero nodo, però, è rappresentato dallo stipendio del calciatore. Con una richiesta di un ingaggio a due cifre, il Milan non sembra intenzionato ad aprire neanche le trattative. L’unica apertura da parte del club rossonero si avrebbe se l’entourage di Vlahovic accettasse un contratto spalmato su 4 anni a 7/8 milioni di euro annui. Solo a queste condizioni si potrebbe iniziare a ragionare concretamente su un trasferimento.

Insomma, il futuro di Dusan Vlahovic sembra essere un vero e proprio intrigo di mercato. Il desiderio del giocatore è chiaro: il Milan e Allegri. Ma la Juventus ha le sue pretese, e il Milan, pur interessato, dovrà fare i conti con le richieste economiche elevate del calciatore. Sarà interessante vedere se le parti riusciranno a trovare un punto d’incontro per quella che si preannuncia come una delle telenovele estive del calcio italiano.