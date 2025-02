Calciomercato Milan, Furlani stoppa tutto! Rinnovo congelato, cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, Furlani ha bloccato per il momento i discorsi per il rinnovo di Theo Hernandez: il francese deve scuotersi

Dalle colonne di TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Infine il Milan. Con Santiago Gimenez i rossoneri hanno sistemato l’attacco anche per il futuro. La società pensa però ad un ulteriore rinforzo a centrocampo per rendere la squadra sempre più solida e qualitativa. E qui non è certo più un segreto che l’obiettivo numero uno rimane Samuele Ricci del Torino. Il Milan è in pressing da tempo e sta cercando di mettersi in pole position per anticipare la concorrenza. È chiaro che non sarà facile concludere questa operazione perché la richiesta del presidente Cairo è molto alta. Su di lui c’è anche l’Inter. E quindi anche per evitare altri inserimenti i rossoneri sono pronti ad aumentare il pressing. Sul fronte dei rinnovi la situazione è abbastanza chiara: in dirittura d’arrivo ci sono quello di Maignan e Reijnders, rispettivamente fino al 2029 e 2030. Fiducia anche per Pulisic mentre per Theo Hernandez si registra una fase di stallo».