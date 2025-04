Calciomercato Milan, Furlani incrocia le dita! Due casi da risolvere, tutti gli scenari aperti

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani segue da vicino le vicende di Pobega e Bennacer: quale futuro per i due centrocampisti? Ultime

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan deve risolvere in estate i rebus legati al futuro di Pobega e Bennacer:

PAROLE – «Giudizio sospeso invece sia per Tommaso Pobega che per Ismael Bennacer: i cui riscatti sono molto alti sia per il Bologna che per il Marsiglia. Con ogni probabilità Giovanni Sartori chiederà uno sconto al Milan rispetto ai 12 milioni previsti per provare a riscattare Pobega, accontentando cosi mister Italiano. L’operazione con il Marsiglia per il nazionale prevede uno per il prestito oneroso e 12 più 3 di bonus necessari qualora la società transalpina volesse esercitare il diritto di riscatto per acquistare il cartellino del centrocampista a titolo definitivo. Nelle ultime ore il club francese avrebbe rassicurato Ismael sulla volontà di proseguire insieme».