Calciomercato Milan, Furlani accelera per il rinnovo di Mike Maignan: il portiere rossonero è stato individuato come nuovo leader

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan è ormai ad un passo dal rinnovo di contratto di Mike Maignan.

Maignan e il Milan hanno trattato a lungo e ci sarebbe un accordo di massima per un contratto fi no al 30 giugno 2029 con un adeguamento dello stipendio che dovrebbe arrivare sui 5 milioni che vorrebbe dire, per Maignan, l’accordo più importante e remunerativo della sua carriera. E le recenti prestazioni, dove è tornato a parare con qualità e con costanza, giusti.