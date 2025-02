Calciomercato Milan, Furlani può sacrificare il top player a giugno! Prezzo fissato

Condividi via email

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani potrebbe decidere di sacrificare Rafael Leao a giugno: fissato il prezzo per il portoghese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in estate il calciomercato Milan dovrà risolvere anche la grana relativa al futuro di Rafael Leao, esterno legato al Milan da un contratto fino al 2028 da 7 milioni di euro bonus inclusi.

Per i rossoneri non è più incedibile e di fronte ad un’offerta tra gli 80 e i 100 milioni di euro, quindi una cifra più bassa rispetto ai 175 milioni della clausola rescissoria, il club potrebbe concedere il via libera. La tentazione si chiama Arabia Saudita.