Calciomercato Milan, Furlani alza l'asticella: non si muove per meno di... Ultimissime

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, tiene alta l’asticella per quanto riguarda il cartellino di Rafael Leao. I dettagli

Come riportato da Kicker, noto quotidiano tedesco, il calciomercato Milan ha messo in chiaro la situazione attorno a Rafael Leao.

Al Bayern Monaco, non solo Rafael Leao è candidato per l’attacco, ma anche Gakpo. Il ds del Bayern, Max Eberl, è in trattative con le parti interessate per entrambi i giocatori. Tuttavia, il prezzo di trasferimento per entrambi i giocatori supera i 70 milioni di euro.