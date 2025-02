Calciomercato Milan, Furlani fa i conti! Effetto Champions ridimensionato ma... Ultimissime

Condividi via email

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani fa i conti: la mancata qualificazione alla Champions League non sarebbe una tragedia. Ultime

Il calciomercato Milan, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, fa i conti relativamente ad una mancata qualificazione alla prossima Champions League.

La mancata qualificazione alla Champions non sarebbe una tragedia, ma un fallimento di sicuro. Il Milan ha investito in modo importante per puntare a finire almeno tra le prime 4. Ha speso tra cartellini e prestiti circa 110M e ha alzato sensibilmente il monte ingaggi.